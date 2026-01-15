La mafia di Santa Maria di Gesù, chieste 16 condanne

Mafia

Chiesta la condanna di 16 tra boss, estortori e trafficanti di droga del clan di Santa Maria di Gesù coinvolti nel maxi blitz contro le cosche

Pubblicato 36 minuti fa
Da Redazione

La procura di Palermo ha chiesto la condanna di 16 tra boss, estortori e trafficanti di droga del clan di Santa Maria di Gesù coinvolti nel maxi blitz contro le cosche che un anno fa portò a 181 arresti. Questo che si celebra in abbreviato davanti al Gip Brambille è uno dei tronconi del procedimento. Per Guglielmo Rubino, che risponde di associazione mafiosa e traffico di droga, sono stati chiesti 16 anni.

Queste le altre richieste: Giuseppe Aliotta 16 anni, Mario Mirko Brancato 19 anni, Pasquale Di Mariano 6 anni, Antonino La Mattina 12 anni, Francesco Pedalino 14 anni, Gabriele Pedalino 10 anni, Concetta Profeta 8 anni, Girolamo e Vincenzo Rao 4 anni e 4 mesi, Guido Riccardi 10 anni, Pietro Rubino 10 anni, Antonio Scarantino un anno e 4 mesi, Alessandro Scelta 5 anni, Giuseppe Foti un anno, danneggiamento, Concetta Aliotta un anno.

