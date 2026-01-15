La mafia di Santa Maria di Gesù, chieste 16 condanne

La procura di Palermo ha chiesto la condanna di 16 tra boss, estortori e trafficanti di droga del clan di Santa Maria di Gesù coinvolti nel maxi blitz contro le cosche che un anno fa portò a 181 arresti. Questo che si celebra in abbreviato davanti al Gip Brambille è uno dei tronconi del procedimento. Per Guglielmo Rubino, che risponde di associazione mafiosa e traffico di droga, sono stati chiesti 16 anni.

Queste le altre richieste: Giuseppe Aliotta 16 anni, Mario Mirko Brancato 19 anni, Pasquale Di Mariano 6 anni, Antonino La Mattina 12 anni, Francesco Pedalino 14 anni, Gabriele Pedalino 10 anni, Concetta Profeta 8 anni, Girolamo e Vincenzo Rao 4 anni e 4 mesi, Guido Riccardi 10 anni, Pietro Rubino 10 anni, Antonio Scarantino un anno e 4 mesi, Alessandro Scelta 5 anni, Giuseppe Foti un anno, danneggiamento, Concetta Aliotta un anno.