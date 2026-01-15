Agrigento

Referendum Giustizia, incontro pubblico ad Agrigento sulle “ragioni del No”

Sono previsti, tra gli altri esponenti del comitato, gli interventi del Procuratore Giovanni Di Leo e dei Presidenti Wilma Mazzara e Giuseppe Miceli, oltre al prof. Andrea Merlo

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 17.00, al Teatro della Posta Vecchia, si terrà l’incontro pubblico “Referendum Giustizia – Le ragioni del No. Difendiamo la Costituzione”, organizzato dal “Comitato per il No al referendum sulla riforma della Giustizia”, promosso dall’Associazione nazionale Magistrati.
L’iniziativa, aperta alla cittadinanza, è coordinata dal giudice Matteo De Nes, responsabile territoriale del Comitato, e da Manfredi Coffari, Presidente della Sottosezione ANM di Agrigento.

Parteciperà il nuovo Presidente della Sezione distrettuale dell’ANM, Carlo Hamel, pure agrigentino.
Sono previsti, tra gli altri esponenti del comitato, gli interventi del Procuratore Giovanni Di Leo e dei Presidenti Wilma Mazzara e Giuseppe Miceli, oltre al prof. Andrea Merlo e tanti esponenti del mondo dell’avvocatura, dell’associazionismo e della società civile. L’incontro intende offrire un momento di informazione e confronto, aperto alla cittadinanza, sui contenuti della riforma e sulle sue ricadute costituzionali.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 1 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

Naro

Scontro Aica-Comune di Naro: l’azienda idrica replica alla diffida e denuncia una morosità record
Agrigento

Referendum Giustizia, incontro pubblico ad Agrigento sulle “ragioni del No”
Mafia

La mafia di Santa Maria di Gesù, chieste 16 condanne
Mafia

Mafia, Filippo Guttadauro lascia il 41bis
dalla Regione

Norma fake di La Vardera: “si approvano cose senza conoscerne la natura e la misura”
Agrigento

Incremento del monte orario per 59 amministrativi dell’Asp, firmati i nuovi contratti 
banner italpress istituzionale banner italpress tv