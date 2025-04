La ceramica di Sciacca al Salone del mobile di Milano

Il Comune di Sciacca, con le Strade della Ceramica Siciliana, al prestigioso Salone del Mobile di Milano, uno degli eventi internazionali più importanti nel settore del design e dell’architettura che ogni anno richiama operatori da tutto il mondo. Opere di Sciacca e delle città di Burgio, Caltagirone, Collesano, Santo Stefano di Camastra e Monreale parteciperanno alla mostra intitolata “Le città della ceramica – Visione contemporanea dell’artigianato siciliano”, allestita al 39° piano del Palazzo della Regione Lombardia.

Oggi l’inaugurazione, alle ore 18,30. La mostra sarà aperta fino al 13 aprile.

Per Sciacca, saranno esposti i manufatti dei ceramisti Michele Bono, Giuseppe Licata e Giovanni Muscarnera. Opere che uniscono tradizione e innovazione e che testimoniano la capacità dell’arte della ceramica di Sciacca di evolversi senza perdere le proprie radici.

“La nostra partecipazione – dice l’assessore alla Ceramica e al Turismo Francesco Dimino – nasce da un’intensa attività di dialogo e collaborazione avviata durante la BIT di Milano, grazie al contributo dell’assessore al Turismo della Regione Lombardia. La partecipazione al Salone del Mobile di Milano rappresenta per noi un momento di grande importanza. Essere presenti a questo evento di portata globale è un’opportunità straordinaria per Sciacca e per tutta la Sicilia. Il Salone di Milano offre una vetrina unica per esporre le eccellenze del Made in Italy e, in particolare, per valorizzare il patrimonio artigianale siciliano. La nostra ceramica, frutto di una tradizione secolare e di un continuo impegno innovativo, sta diventando un tratto distintivo della nostra identità. Attraverso questa mostra, vogliamo non solo far conoscere la qualità dei nostri prodotti, ma anche promuovere un dialogo internazionale che valorizzi il patrimonio culturale e artistico del nostro territorio. L’impegno della nostra amministrazione è quello di sostenere e difendere il nostro artigianato, creando nuove opportunità di sviluppo e di crescita per i produttori locali.”

L’assessore Francesco Dimino esprime “un sentito ringraziamento all’assessore al Turismo della Regione Siciliana, Elvira Amata, per il suo fondamentale supporto; all’architetto Laura Galvano, che ha curato la mostra con competenza e visione, e al dirigente Cacciatore, per il prezioso contributo nella realizzazione di questa iniziativa”.