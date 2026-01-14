La Palestra distrettuale intitolata a Don Pietro Fusetti, Miccichè: “ha donato la sua vita per i giovani”





La palestra distrettuale di Agrigento è stata intitolata questa mattina a Don Pietro Fusetti, sacerdote guanelliano, pioniere della pallamano agrigentina. Una figura ricordata da generazioni di giovani atleti per il suo contributo allo sport e alla comunità. Dopo una raccolta firme da parte dei cittadini della zona, oggi la Palestra vive nel nome di Don Pietro Fusetti, ricordato come un uomo burbero sì ma che ha dato tanto tutto per i giovani.

“Fù il primo che portò ad Agrigento la pallamano e poi riuscì a portare la squadra in serie B con atleti agrigentini. Ha fatto tanto per coinvolgere i ragazzi, in un quartiere periferico, ed è riuscito a creare una coesione tra i giovani che lo rispettavano”, ha dichiarato il sindaco Franco Miccihè a margine della cerimonia di intitolazione.

A ricordare la figura di Don Pietro Fusetti è stato Don Calogero Proietto che oggi guida la chiesa della Provvidenza, di fronte al campo sportivo. “Ha dedicato la sua vita ai giovani e lo sport era un modo per educare ai valori autentici della vita cristiana. Ha cominciato nella periferia di Roma ed allenava i ragazzi alla box, poi venne trasferito in una campagna tra Naro e Campobello, qui non aveva mezzi per spostarsi, e una sera fece 7km a piedi, con un bambino sulle spalle malato ed andò a bussare alla porta del dottore Greco. Poi venne trasferito ad Agrigento nel 66 dove è rimasto fino all’83. Qui praticò la pallavolo, la pallamano e anche il calcio. Un uomo di fede spicciola, quello che aveva non lo tratteneva per sè, ma lo donava agli altri”; ha detto Don Calogero.