La polizia penitenziaria porta i giocattoli ai bambini della Talassemia del Civico di Palermo

Giocattoli, regali, abbracci affettuosi e dolci sorrisi hanno rallegrato la vigilia della Befana dei piccoli pazienti ricoverati al Reparto Talassemia ed emoglobinopatie dell’Ospedale Civico di Palermo.

Un’ iniziativa organizzata dall’Associazione “La città che vorrei Santa Flavia” tramite una raccolta fondi all’interno dell’istituto Penitenziario Antonio Lo Russo Pagliarelli di Palermo che ha visto partecipi il personale di Polizia Penitenziaria guidati dal Comandante di Reparto Dirigente Aggiunto Giuseppe Rizzo. Una giornata particolare vissuta all’interno del Reparto Pediatrico che ha regalato momenti di intensa tenerezza e alleviato la sofferenza dei piccoli ricoverati in questo periodo di festività.

Sicuramente un gesto di solidarietà e vicinanza che stà ad evidenziare la sensibilità del Personale di Polizia Penitenziaria di Pagliarelli sempre pronto a questo genere di iniziative, sottolinea il Comandante Rizzo che è stato accolto dal Responsabile scientifico Dottor Giovan Battista Ruffo e dalla coordinatrice infermieristica Dott.ssa Rosalia Pisciotta. I doni ai piccoli sono stati consegnati dal Personale di Polizia Penitenziaria e dai rappresentanti dell’associazione La città che vorrei di Santa Flavia. Una bella iniziativa che ci scalda gli animi e ci fa riflettere come a volte basti veramente poco per far felici dei bambini.