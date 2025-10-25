Agrigento

Ladri svaligiano casa di professionista, rubati 50mila euro tra soldi e gioielli 

Furto in pieno giorno nel centro di Agrigento. Ladri in azione nell’abitazione di proprietà di un libero professionista

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Furto in pieno giorno nel centro di Agrigento. Ladri in azione nell’abitazione di proprietà di un libero professionista. I malviventi, approfittando dell’assenza dei residenti, sono riusciti ad intrufolarsi in casa.

Una volta dentro hanno rovistato dappertutto e messo a soqquadro gli ambienti prima di trovare denaro contante e preziosi. Secondo una prima stima il bottino ammonterebbe a circa 50mila euro. Poi la fuga. A fare la scoperta è stato il proprietario una volta fatto rientro nell’abitazione. All’uomo non è rimasto altro che denunciare il furto ai carabinieri. Al via le indagini dei militari dell’Arma per risalire agli autori del colpo. 

