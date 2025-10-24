Agrigento, ritrovato Ivan Di Caro: era in stato confusionale

Dopo una segnalazione al centro unico di emergenza, la polizia ha ritrovato Ivan Di Caro il 36enne di Agrigento che era scomparso da questa mattina.

L’uomo è stato trovato quasi svenuto nei pressi di via Callicratide, nei pressi della sua abitazione. Sul luogo è arrivata anche l’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo e ha prestato le cure necessarie. Gli agenti stanno svolgendo i dovuti accertamenti per capire le ragioni dell’allontanamento.