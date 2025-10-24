Agrigento
Agrigento, ritrovato Ivan Di Caro: era in stato confusionale
L’uomo era scomparso nella mattinata odierna e la Prefettura di agrigento aveva avviato il piano delle ricerche delle persone scomparse
Dopo una segnalazione al centro unico di emergenza, la polizia ha ritrovato Ivan Di Caro il 36enne di Agrigento che era scomparso da questa mattina.
L’uomo è stato trovato quasi svenuto nei pressi di via Callicratide, nei pressi della sua abitazione. Sul luogo è arrivata anche l’ambulanza del 118 che ha soccorso l’uomo e ha prestato le cure necessarie. Gli agenti stanno svolgendo i dovuti accertamenti per capire le ragioni dell’allontanamento.
Leggi anche
Redazione
0 commenti