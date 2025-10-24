Un secolo della politica siciliana e nazionale secondo Enrico La Loggia

Si presenta il libro di Enrico La Loggia: Come è andata davvero, nella Sala chiaramontana del Seminario di Agrigento, Lunedì prossimo alle ore 17,00. In questo libro, l’uomo politico, che ricoprì la carica di Ministro, racconta un secolo di vita politica che ha visto la famiglia La Loggia, ad iniziare dal nonno Enrico, impegnata nella vita politica nazionale e regionale.

Gli argomenti sono numerosi e, soprattutto, per gli storici, di particolare interesse, nonché inediti e non conosciuti al numeroso pubblico; trattati da un uomo politico che ha ricoperto incarichi di responsabilità. Infatti, è stato Ministro nel Governo Berlusconi.

Dopo, il saluto del direttore della Biblioteca diocesana, prof. Alfonso Cacciatore e l’introduzione del prof. Enzo Di Natali, presidente del Centro di Bioetica E.V., saranno Lillo Mannino, Lillo Pumilia e Vito Reggio, protagonisti della vita politica, a commentare il libro. L’Autore, presente all’incontro, farà le ulteriori considerazioni.