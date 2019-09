Lampedusa, aggiudicata gara d’appalto per risanare alloggi popolari

È stata aggiudicata ieri la gara d’appalto per i lavori di risanamento degli alloggi popolari di via Largo Goito, sull’isola di Lampedusa. Il bando, preannunciato alla comunità isolana dall’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone nel corso della visita istituzionale di giugno alle Pelagie, è stato assegnato all’impresa Geotec di Alcamo con un ribasso del 23,60 per cento. Le strutture, da lunghi anni, si trovano in condizioni fatiscenti. Ammontano a quasi 400mila euro le risorse messe in campo per l’opera dalla Regione, attraverso l’Istituto autonomo case popolari di Agrigento.

«A passo spedito – ha commentato Falcone – il Governo Musumeci sta finalmente implementando, in tutta la Sicilia, delle politiche abitative di nuovo respiro. Tempi celeri e ritardi al minimo nell’assegnazione e avvio dei cantieri. A Lampedusa, in tal modo, vedranno presto la luce dodici nuove case a disposizione del tessuto sociale più debole dell’isola»