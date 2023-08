Lampedusa, telecamere incastrano incivili abbandonare rifiuti in strada

Sorpresi dalle telecamere di videosorveglianza ad abbandonare rifiuti per strada a Lampedusa. Chi a piedi, chi a bordo di un motorino, chi scende dalla macchina e lancia il sacchetto dei rifiuti sul ciglio della strada alimentando il cumulo d rifiuti e creando una discarica a cielo aperto nel cuore dell’isola.

“Ecco come vogliamo bene all’isola! Ecco come i nostri concittadini vogliono l’isola pulita. E mi dispiace sapere che tra loro, ci sono pure persone che lavorano con il turismo! La polizia municipale sta continuando a sanzionare questi comportamenti, ma fino a quando non prenderemo coscienza che prima o poi tutto ciò ci tornerà contro, non avremo futuro.” Queste le parole del sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino.