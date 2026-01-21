Ultime Notizie

Lavoravano in nero in un ristorante e percepivano la Nasp

Scoperti dalla Finanza a Trapani, cinque tra camerieri e aiuto cuoco

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Lavoravano in nero in un ristorante, ma percepivano la Nuova assicurazione sociale per l’impiego, la Naspi dell’Inps per chi ha perso l’occupazione.
Sono cinque italiani, tra camerieri e aiuto cuoco, di un locale di Trapani scoperti da militari del comando provinciale della Guardia di finanza durante controlli per contrastare il ‘lavoro sommerso’. I Finanzieri hanno tempestiva comunicato quando accertato all’Inps per bloccare il pagamento della Naspi

