Lavoravano in nero in un ristorante e percepivano la Nasp

Lavoravano in nero in un ristorante, ma percepivano la Nuova assicurazione sociale per l’impiego, la Naspi dell’Inps per chi ha perso l’occupazione.

Sono cinque italiani, tra camerieri e aiuto cuoco, di un locale di Trapani scoperti da militari del comando provinciale della Guardia di finanza durante controlli per contrastare il ‘lavoro sommerso’. I Finanzieri hanno tempestiva comunicato quando accertato all’Inps per bloccare il pagamento della Naspi