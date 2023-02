L’hair stylist Salvina Lauricella torna al Festival di Sanremo

A far parte della nutrita squadra di hair stiles e make up artist, scelti dall’organizzazione del festival di Sanremo, anche la racalmutese Salvina Lauricella.

Per il terzo anno consecutivo l’hair stylist di Racalmuto trucca e acconcia le star che varcano il tempio della musica più famoso d’Italia: quello dell’Ariston.

Una gran soddisfazione per la professionista che avrà modo di mettere in risalto la sua preparazione con i personaggi del mondo della canzone e dello spettacolo in generale del panorama italiano.