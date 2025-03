Libero consorzio comunale di Agrigento, assunto un nuovo informatico

Si completa, definitivamente, con la firma del contratto di immissione in ruolo, in presenza della Dirigente del settore risorse umane Antonietta Testone, la presa in servizio del dipendente Chiarenza Gianfranco 44anni, in arrivo dalla Provincia di Ravenna.

Il giovane funzionario andrà a coordinare il settore dell’ innovazione tecnologica rimasto vacante da tempo e si occuperà, insieme ad una squadra collaudata di dipendenti in servizio, della complessa assistenza di rete e software in tutti gli uffici della ex Provincia Regionale di Agrigento.

Una procedura amministrativa iniziata alcuni mesi addietro dal settore risorse umane del Libero Consorzio Comunale, guidato dal Commissario Straordinario Giovanni Bologna, che questa mattina si completa rafforzando ulteriormente l’organico e potenziando il settore informatico con energia e freschezza.