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Libri antichi risalenti al XVII secolo rubati nella chiesa di Santa Maria della Guardia, recuperati dalla Polizia

I libri sono stati riconsegnati al parroco della chiesa, padre Carmelo Latteri

Pubblicato 39 minuti fa
Da Redazione

La Polizia di Stato ha recuperato quattro libri antichi e rari, risalenti al XVII secolo, che erano stati rubati nella chiesa di Santa Maria della Guardia.

L’attività investigativa è stata condotta dai poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Borgo Ognina” che, dopo una serie di accertamenti e riscontri, sono riusciti a individuare e a recuperare i preziosi volumi.

Dopo la denuncia di furto, i poliziotti sono riusciti a risalire ad una coppia, un uomo di 49 anni e una donna di 35 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, i quali sono stati denunciati per ricettazione, ferma restando la presunzione di innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.

Una volta recuperati presso l’abitazione dei due, i libri sono stati riconsegnati al parroco della chiesa, padre Carmelo Latteri, restituendo, così, alla comunità un’importante testimonianza del proprio patrimonio culturale.

Il parroco ha espresso il ringraziamento suo e dei fedeli per l’attività svolta dalla Polizia di Stato che ha recuperato beni di interesse storico

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