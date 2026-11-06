“Gli sguardi che proteggono” ecco il Calendario Storico 2027 dei Carabinieri

Ad Agrigento pressa la caserma Biagio Pistole il comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Federico Palmeri, ha presentato il calendario storico dei Carabinieri 2027.

Il tema conduttore dell’edizione 2027, “Gli sguardi che proteggono”, pone al centro l’attenzione visiva, la vicinanza, l’empatia e la dedizione silenziosa di chi ogni giorno vigila sulla sicurezza e sulla libertà dei cittadini. Attraverso gli scatti d’autore del fotografo Franco Cappellari e i contributi culturali di Maurizio De Bortoli, Bruno Vespa e Aldo Cazzullo, l’opera celebra i volti e le professionalità dei diversi Reparti e Specialità dell’Arma. Accanto al valore culturale, la presentazione dei prodotti editoriali dell’Arma per il 2027 rinnova il suo profondo impegno di solidarietà e vicinanza sociale. L’Agenda 2027 destina parte dei proventi delle vendite all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma a supporto della ricerca per le terapie con cellule CAR-T per i piccoli pazienti affetti da leucemia mieloide acuta. A questo si aggiungono le iniziative a favore dell’ONAOMAC per gli orfani dei militari e il sostegno all’Ospedale Pediatrico “Santobono Pausilipon” di Napoli tramite il planner da tavolo.