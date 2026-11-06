Agrigento

Agrigento, presenza di topi nelle aule del plesso “Federico II”: insorgono i genitori

Oggi molte famiglie hanno tenuto i figli a casa per precauzione. Inviata una richiesta formale a scuola, Comune, ASP e Ufficio Scolastico

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

I genitori degli alunni del plesso “Federico II” di Agrigento,appartenente all’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini”, segnalano la presenza diroditori all’interno della scuola. Topi ed escrementi sono stati trovati nelle aule, nei corridoi e negli spazi esterni.

Le prime segnalazioni, fatte a voce, risalgono a otto giorni fa. Da allora alle famiglie non sono stati comunicati interventi risolutivi né misure di sicurezza. Per questo oggi, venerdì 6 novembre, molte famiglie hanno deciso autonomamente di non mandare i figli a scuola. «Non è una protesta contro la scuola né un giorno di vacanza», spiegano i genitori. «Chiediamo soltanto che i nostri figli tornino in aule sicure e pulite».

I roditori possono trasmettere malattie come leptospirosi e salmonellosi e contaminare superfici e materiale didattico. Il rischio riguarda ogni giorno alunni, docenti e personale ATA.

Con una nota formale inviata oggi via PEC, i genitori hanno chiesto: al Comune di Agrigento, proprietario dell’edificio, una derattizzazione certificata di tuttigli ambienti, un monitoraggio periodico, l’eliminazione delle cause e la sanificazioneprima del rientro; al Sindaco Sodano di valutare un’ordinanza urgente, anche per la chiusura temporanea del plesso durante gli interventi; al Dirigente Scolastico di sollecitare formalmente l’ente proprietario e di adottare lemisure di sicurezza di sua competenza;all’ASP di Agrigento un sopralluogo igienico-sanitario straordinario;all’Ufficio Scolastico Regionale – Ambito Territoriale di Agrigento di seguire lavicenda.

Le famiglie chiedono una risposta scritta entro 24 ore e l’esecuzione degli interventi entro 72 ore. Si riservano di prolungare l’assenza dei figli se, alla ripresa delle lezioni, gli interventi non risulteranno eseguiti e documentati.

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