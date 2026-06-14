Licata

Licata, malore per una bambina mentre è in acqua: in elisoccorso a Caltanissetta

Sul posto è arrivato anche un elicottero che ha trasferito la piccola all'Ospedale Sant'Elia di Caltanissetta.

Pubblicato 2 ore fa
Da Gabriele Terranova

Sarebbero gravi le condizioni di una bambina che pochi minuti fa ha accusato un malore mentre si trovava in acqua nella zona di Marianello a Licata. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno cercato di rianimare la bimba sulla battigia. Sul posto è arrivato anche un elicottero che, su disposizione della centrale operativa, ha trasferito la piccola all’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.

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