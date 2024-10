Licata saluta per l’ultima volta Antonio Cacciatore: giornalista nell’animo

Sono stati celebrati questo pomeriggio, all’interno del Santuario di Sant’Angelo di Licata, i funerali del giornalista Antonio Cacciatore, instancabile e infaticabile cronista del quotidiano “La Sicilia” che per anni ha documentato e raccontato le problematiche e le bellezze della sua Licata. Una bara semplice, tanti fiori e tante lacrime per Antonio che giornalista lo era, non lo faceva. La redazione di Grandangolo, il direttore, l’editore e tutti i collaboratori si stringono attorno al dolore della moglie Antonia e dei figli Laura, Carmela, Maria e Francesco e di tutti i nipoti.