L’Isola dei Conigli nella top ten di Tripadvisor

C’e’ anche la meravigliosa Spiaggia dei Conigli di Lampedusa nella top ten della community di Tripadvisor. I Caraibi hanno il maggior numero di spiagge in elenco quest’anno e cinque continenti sono rappresentati. Il Brasile e’ l’unica destinazione ad avere piu’ di una menzione, con tre siti di impressionante bellezza. Ma c’e’ anche l’Italia, con la Sicilia, al decimo posto tra le destinazioni da sogno. “Una delle meraviglie del mondo: spiaggia dalla sabbia bianca, acque turchesi e fresca brezza marina. Per arrivare in spiaggia bisogna camminare per 20 minuti, ma una volta raggiunta ti sembrera’ di essere su un altro pianeta”, si legge in una delle recensioni su Lampedusa.

Chi non vorrebbe essere li’? Sabbia bianca, coste scoscese… insomma, il pacchetto completo. Queste dunque le spiagge che i viaggiatori sognano tutto l’anno, vincitrici, in base ai giudizi dei viaggiatori, del premio Travellers’ Choice Best of the Best per il 2022: al primo posto Grace Bay Beach, Providenciales, Turks e Caicos, nell’arcipelago delle Grandi Antille. A seguire la Spiaggia di Varadero a Cuba; Turchese Bay, a Exmouth, Australia; Quarta Praia, Morro de San Paolo, Brasile; Eagle Beach: Palm Eagle Beach, Aruba; Spiaggia di Radhanagar, Isola di Havelock, India; Baia do Sancho, Fernando de Noronha, Brasile; Trunk Bay Beach, Parco nazionale delle Isole Vergini, Isole Vergini americane; Baia dos Golfinhos, Praia da Pipa, Brasile. Infine la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa.