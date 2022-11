Maltempo, tragedia sfiorata ad Agrigento: palo della luce cade su auto in corsa

Tragedia sfiorata stasera, dopo le 23,30, in via Unità d’Italia ad Agrigento dove un palo della luce e caduto a causa del forte vento e del maltempo precipitando su un auto Opel in movimento con due persone a bordo, sfondando il parabrezza.

Il palo della luce caduto I Vigili del fuoco intervenuti Il palo della luce caduto L’auto colpita dal palo della luce Palo caduto in via Unità d’Italia Il vetro anteriore sfondato

Solo il caso ha voluto che non si registrasse un bilancio severo. Immediatamente soccorsi da automobilisti in transito e dal personale di un vicino ristorante gli occupanti dell’autovettura, una coppia visibilmente impaurita, sono stati rassicurati, portati all’interno del locale pubblico – Sapori divini – dove hanno ricevuto ogni sostegno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, le Volanti della Polizia e si è in attesa dei tecnici dell’Enel per mettere in sicurezza il palo della luce ancora adesso sul selciato.

La città capoluogo e numerosi comuni della provincia sono stati interessati da una forte pioggia e vento a raffiche che hanno causato danni alle cose e notevoli problemi.