Marciapiede pericoloso al Viale della Vittoria, Agrigento punto e a capo: “fate attenzione”

Ad intervenire è l’associazione Agrigento Punto e a Capo

Agrigento si prepara alla festa del mandorlo in fiore. Da domenica al via la prima sfilata dei gruppi folk tra musica, colori e tradizioni. Al viale della vittoria montate le casette per la fiera dell’artigianato, ma attenzione, nei pressi della Villa Bonfiglio, dove il marciapiede si presenta divelto e pieno di pericoli.
“Se portate i bimbi alle giostre a Villa Bonfiglio, guardate bene dove mettete i piedi. Il marciapiede è esattamente nella medesima pessima condizione di sempre e il rischio inciampo resta altissimo”, scrive in una nota l’associazione Agrigento Punto e a Capo che evidenza il pericolo mostrando con un video le condizioni precarie del marciapiede.

