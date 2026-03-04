Catania

Terremoto magnitudo 4.5 a Catania

L'evento oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano

Forte scossa di terremoto poco dopo le 7.05 a Catania. Il sisma è stato nettamente avvertito dalla popolazione anche in diversi paesi etnei e anche ad Augusta. Magnitudo provvisoria secondo le stime dell’Ingv è tra 4,1 e 4,6. (Siracusa). Una localizzazione automatica dell’Ingv, in fase di ulteriore verifica, stima che il terremoto sia stato di magnitudo 4.5 e fissa l’ipocentro del sisma sull’Etna, in una zona a nord-ovest di Ragalna, a una profonditaà di circa 3.8 chilometri. L’evento oltre che nel Catanese, è stato avvertito anche nel Messinese e nel Siracusano. Non si hanno notizie di danni a cose o persone.

Nessuna segnalazione di danni a Catania è giunta per il terremoto di magnitudo 4.5 registrato alle 07:05 sull’Etna, ma le scuole resteranno chiuse per precauzione. Lo ha annunciato il sindaco Enrico Trantino spiegando che le lezioni sono sospese oggi a scopo precauzionale per consentire sopralluoghi alle strutture che ospitano le scuole. Analoga iniziativa è stata adottata in diversi comuni della provincia.

