Agrigento

Due lavoratori “in nero” e 15 chili di alimenti non tracciati, maxi multa a panificio 

Riscontrate alcune irregolarità in un panificio ad Agrigento. Nei confronti del titolare, un 50enne, è scattata una sanzione di quasi 10 mila euro

Due lavoratori “in nero” e quindici chilogrammi di alimenti risultati privi di tracciabilità e in parte anche mal conservati. È quanto scoperto dagli agenti della polizia locale in un panificio di Agrigento. I vigili urbani hanno eseguito una ispezione nell’attività commerciale per verificare non soltanto la regolarità delle posizioni lavorative dei dipendenti ma anche il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Al termine dell’accertamento sono state riscontrate alcuni irregolarità: due lavoratori sono risultati irregolari, quindici chili di alimenti erano sprovvisti della tracciabilità e parte di questi anche conservati malamente.

Per questo motivo nei confronti del titolare del panificio – un cinquantenne agrigentino – è scattata una sanzione di quasi 10 mila euro. Il commerciante ha già provveduto a regolarizzare la posizione dei dipendenti evitando così la chiusura del forno. 

