Agrigento

Detenuto cinquantenne si toglie la vita nel carcere di Agrigento 

Tragedia nel carcere di Agrigento. Un detenuto si è tolto la vita all’interno della sua cella

Pubblicato 2 ore fa
Da Redazione

Tragedia nel carcere di Agrigento. Un detenuto si è tolto la vita all'interno della sua cella.

L’uomo, un cinquantenne originario della provincia di Caltanissetta, si è impiccato utilizzando i lacci delle sue scarpe. A fare la scoperta sono stati gli agenti della polizia penitenzia che hanno tentato in tutti i modi di rianimarlo. Per l’uomo, però, non c’è stato niente da fare. 

