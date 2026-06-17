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Martello e coltello nella cintura dei pantaloni: denunciato

Gli oggetti sono stati posti sotto sequestro dai Carabinieri

Pubblicato 28 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della stazione di Aci Castello, al termine di un intervento effettuato nel tardo pomeriggio, hanno denunciato un 44enne per “porto abusivo di armi”.    In stretta sinergia con la Centrale Operativa, i militari dell’Arma hanno raggiunto un’abitazione nei pressi di via Trieste da dove era partita, tramite il 112 Numero Unico di Emergenza, la richiesta di aiuto di una donna per una lite tra due uomini in corso.Sul posto gli operanti hanno trovato due uomini che stavano discutendo in strada, apprendendo da uno dei due che l’altro, identificato per un 44enne, residente a Tremestieri Etneo, era armato di coltello. I Carabinieri hanno riportato alla calma i due e, nel frangente, il 44enne, in presenza dei militari, ha estratto dalla cinta dei pantaloni un martello col manico in legno gettandolo a terra e, poco dopo, anche un coltello da cucina. Entrambi gli oggetti sono stati sottoposti a sequestro dai Carabinieri che, indagando sui motivi dell’animata discussione, hanno appreso che era scaturita dalle interferenze del 44enne nella vita privata dell’altro uomo.  I Carabinieri hanno deferito il 44enne all’Autorità Giudiziaria. 

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