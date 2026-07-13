Maxi truffa del finto poliziotto a Naro, 58enne consegna 11 mila euro ai malviventi

Maxi truffa del finto poliziotto a Naro. Un malvivente, spacciandosi per agente della polizia in servizio ad Agrigento, ha contattato un cinquantottenne del posto convincendolo a preparare soldi e gioielli per una fantomatica comparazione con quanto sequestrato durante una rapina.

L’uomo ha seguito alla lettera le indicazioni del truffatore che, poco dopo, si è presentato davanti la sua abitazione prelevando ben 11 mila euro e tutti i monili d’oro di famiglia. La vittima della truffa ha capito soltanto dopo di essere stato raggirato e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. Al via le indagini per risalire all’identità del balordo.