San Calò, l’omaggio floreale del sindaco Michele Sodano

“Ci sono tradizioni e sentimenti che travalicano i secoli, donne e uomini che, con tenacia, ne custodiscono lo spirito e si uniscono nella devozione e nella speranza. Questo è ciò che ho sentito a San Calogero, la forza di un popolo che, nonostante ogni difficoltà, è sempre presente e sceglie di camminare insieme. È da questa forza che ripartiamo, con la certezza che, un passo alla volta e con il giusto approccio, ogni sfida può essere affrontata e superata. W San Caló, W Agrigento”. Queste le parole del sindaco di Agrigento, Michele Sodano, dopo aver accolto la statua di San Calò all’interno dell’atrio del palazzo di città e donato un mazzo di fiori. I festeggiamenti continuano questa sera con la processione del Santo Nero e i fuochi d’artificio.