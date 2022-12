Mercato valutario: sempre più diffusi i segnali forex per investire, ma sono affidabili?

Se si parla di mercato valutario si finisce quasi inevitabilmente per nominare il Forex: un acronimo che sta per Foreign Exchange Market e che fa riferimento a uno dei mercati valutari più grandi e apprezzati in tutto il mondo. La principale ragione che determina il successo del Forex rispetto a eventuali “competitors” è il suo incredibile livello di ricchezza. Il Foreign Exchange Market è semplicemente il mercato di valute più ricco del globo: ogni giorno al suo interno viene registrata una compravendita media monstre da più di 4.000 miliardi di dollari. Un altro elemento caratteristico e certamente attrattivo del Forex sono i suoi orari praticamente senza limiti. I suoi investitori infatti possono comprare, vendere o scambiare asset tutti i giorni, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Il Foreign Exchange Market è aperto sette giorni su sette e ventiquattro ore su ventiquattro. Questi presupposti aiutano a capire come mai così tanti utenti cerchino ogni giorno informazioni sul Forex: dalle info relative al suo funzionamento dei segnali di trading, previsioni finanziarie utili ad aiutare i traders a capire quando e dove investire. A questo proposito, per capire quali siano i segnali forex veramente affidabili è possibile leggere l’approfondimento disponibile su Borsamercato.com, sito web autorevole dedicato alla formazione finanziaria.

Cos’è il mercato valutario forex

La prima cosa da fare per approcciarsi al Forex è capire che cosa si intende quando si fa riferimento al concetto di mercato valutario (o mercato di valute). Ebbene, si tratta di un mercato al cui interno le valute vengono trattate come se fossero degli strumenti finanziari a sé. Dunque nel Forex un utente può comprare euro o dollari e scambiarli: con altre valute, come ad esempio lo yen o la sterlina, ma anche altri asset di natura differente. A ciò si aggiunge il fatto che nel Forex è possibile effettuare i cosiddetti investimenti con coppie di valute. Si tratta di operazioni molto particolari, che si muovono su una specie di doppio binario.

Per avere un’idea più concreta si può fare riferimento esplicito alla coppia EUR/USD, una delle più apprezzate a livello internazionale. Se si compra la coppia EUR/USD si sta comprando in euro e vendendo in dollari. Allo stesso modo se si vende la coppia EUR/USD si sta vendendo in euro e comprando in dollari. Il rapporto di valore tra le valute che compongono la coppia viene espresso attraverso il cambio e la quota. In questo senso, un cambio EUR/USD a quota 4,00 andrebbe a indicare che il trader può comprare un euro con quattro dollari.

Come individuare segnali forex affidabili

Arrivati a questo punto è possibile entrare nel merito dei sopracitati segnali di trading: previsioni finanziarie, realizzate da esseri umani o algoritmi, che permettono di ottenere informazioni in merito all’andamento futuro di un asset o di un mercato. I segnali di trading richiedono uno studio molto approfondito e spesso non è semplice individuarne di davvero affidabili. Il primo suggerimento per riuscire a capire quale sia il segnale Forex più adatto alle proprie esigenze consiste nell’analizzare i vari provider che li forniscono: quest’analisi è molto più efficace rispetto a quella delle loro prestazioni.

In tal senso è sempre consigliabile prestare attenzione più alla costanza che al rendimento del provider: in altre parole meglio un provider con performance stabili mese dopo mese, di un altro con medie superiori, ottenute per via di squilibri palesi. Infine un consiglio è quello di seguire i segnali di trading ed iniziare ad investire un capitale ridotto, ricordandosi di diversificare il proprio portafogli.