Migranti: 150 giunti in nottata a Lampedusa su due barche

Durante la notte a Lampedusa sono arrivati 150 Migranti, su due barche, portati all’hotspot dove ci sono 354 Migranti. Poco dopo mezzanotte, la motovedetta G127 della Guardia di finanza ha soccorso un barcone di 15 metri con a bordo 107 tra siriani, pakistani, bengalesi ed egiziani, salpato da Zawia, in Libia. Poco dopo la motovedetta Cp327 della Capitaneria ha soccorso e trasbordato 43 sudanesi, eritrei ed etiopi che viaggiavano su un barchino di 7 metri partito da Chebba, in Tunisia, lasciato alla deriva. I Migranti hanno riferito d’aver pagato 2mila dinari tunisini a testa per il viaggio. Ieri, a Lampedusa, ci sono stati 4 sbarchi, per un totale di 194 Migranti e il cadavere di un eritreo di 28 anni. In serata, dalla struttura di primissima accoglienza di contrada Imbriacola sono stati trasferiti 350 Migranti che sono giunti all’alba a Porto Empedocle. Per oggi non sono stati disposti trasferimenti.