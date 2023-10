Migranti: 242 pronti a lasciare Lampedusa per Porto Empedocle

Sono 273 i migranti sistemati all’hotspot di Lampedusa dove ieri ci sono stati 4 sbarchi con un totale di 158 persone. Su disposizione della Prefettura di Agrigento, la polizia sta iniziando a scortare, in piccoli gruppi, 242 ospiti, fra cui 17 minori non accompagnati, che verranno imbarcati sul traghetto di linea Sansovino che in serata giungerà a Porto Empedocle.