Migranti, 4 corpi vittime naufragi trasferiti da Lampedusa: verranno tumulati a Montevago

Sono 170 i migranti che stamani hanno lasciato Lampedusa a bordo del traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle; a bordo anche le quattro salme; i corpi sono di naufragi avvenuti tra fine febbraio e marzo che saranno seppelliti nel cimitero di Montevago. Questa sera, intorno alle 21, è previsto l’arrivo a Montevago delle salme che, invece, giungeranno nel tardo pomeriggio al molo di Porto Empedocle dove si svolgerà una piccola cerimonia religiosa. Sarà presente il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo assieme al prefetto ed ai sindaci dei comuni che hanno dato la disponibilità ad accogliere le salme nei cimiteri dei propri comuni.

Intanto la Prefettura di Agrigento, che d’intesa con il Viminale, lavora ai trasferimenti per alleggerire la pressione nell’hotspot di contrada Imbriacola dove si trovano circa 1.500 ospiti a fronte di una capienza di poco meno di 400 posti. Nei giorni scorsi le cattive condizioni del mare avevano impedito l’attracco delle navi, bloccando di fatto lo spostamento dei migranti. In serata altri 400, sempre sul traghetto di linea, dovrebbero lasciarsi alle spalle il centro di contrada Imbriacola. Intanto, sulla più grande delle Pelagie la scorsa notte non si sono registrati sbarchi.

“L’esigenza immediata e’ quella di alleggerire l’hotspot trasferendo il prima possibile i migranti. Con questi numeri tutta la macchina dell’accoglienza e del soccorso e’ in difficolta’. Occorre mettere a disposizione dell’isola una nave umanitaria che faccia da spola da Lampedusa alla terraferma per consentire trasferimenti veloci e continui. So che il ministero dell’Interno ci sta lavorando”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino a SkyTg24.