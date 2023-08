Migranti: convegno a Lampedusa con Piantedosi e Pisani

“Il cammino dei diritti umani: storie di vita quotidiana”. E’ questo il tema del convegno che si terrà giovedì 7 settembre, alle 18.30, al belvedere di Lampedusa. Ad organizzarlo è stata la Questura di Agrigento.

A portare i saluti saranno il prefetto Filippo Romano, il presidente della Regione Renato Schifani e il capo della polizia Vittorio Pisani. Di “Salvare e accogliere vite umane: l’impegno delle istituzioni” parleranno l’ammiraglio ispettore Nicola Carlone, comandante generale delle Capitanerie di porto; Ignazio Schintu, vice segretario generale della Croce Rossa italiana e capo missione a Lampedusa e il questore di Agrigento Emanuele Ricifari. Su “Vite umane in cammino: garantire i diritti umani” si soffermeranno invece il prefetto Valerio Valenti, capo del dipartimento per le Libertà civili; Lowrence Hart, responsabileItalia dell’organizzazione internazionale per le migrazioni e il ministro plenipotenziario Fabrizio Petri che è il presidente del comitato interministeriale per i diritti umani del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e il prefetto Vittorio Rizzi, vice direttore generale vicario della pubblica sicurezza.

L’evento sarà coordinato da Francesca Capaldo e Claudia Ricifari. Le conclusioni saranno affidate al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi.