Migranti, il mare mosso ferma gli sbarchi a Lampedusa

Situazione tranquilla oggi a Lampedusa, nell’isole delle Pelagie, non si registrano sbarchi, l’ultimo ieri pomeriggio e’ stato di poche unita’ di migranti (39) su un barchino che probabilmente non era destinato in quella porzione di terra. La scarsa partenza di migranti dalla Tunisia e’ strettamente legata alle condizioni del mare: a largo, superate le 50 miglia, si registra una situazione di mare molto mosso e dunque le partenze vengono limitate.

“Di arrivi sappiamo ce ne saranno – spiega all’Agi il questore di Agrigento Emanuele Ricifari – ma molto dipende dalle situazione metereologica legata al mare e in questo momento lontano dalle coste siciliane la situazione e’ molto difficile per via del mare mosso”.

Ieri e l’altro ieri l’isola era stata presa d’assedio con l’arrivo di 450 persone che avevano dichiarato di essere originarie di Mali, Sierra Leone, Benin, Costa d’Avorio, Guinea, Sudan e Camerun e di essere partiti da Sfax, El Chebba e Mahdia, in Tunisia. Migliora anche la situazione nell’hot spot dell’isola nel quale si registra sempre il pienone a causa dei continui ‘arrivi’ degli immigrati: tra ieri e oggi il numero degli ospiti e’ sceso da 860 a 160. A bordo di due navi gli immigrati hanno lasciato l’isola di Lampedusa per fare rotta verso Porto Empedocle. Una volta giunti in Sicilia sono stati dislocati e distribuiti nel centri di accoglienza in tutto il territorio italiano. “Il piano che abbiamo messo in atto – spiega ancora il questore Ricifari – sta funzionando e speriamo che resti valido per i prossimi mesi”. Da ieri la gestione dell’hot spot di Lampedusa e’ passata da una cooperativa ‘Badia Grande’ alla Croce rossa italiana.