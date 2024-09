Migranti, proseguono gli sbarchi a Lampedusa: 76 arrivati nella notte

Proseguono gli sbarchi a Lampedusa, dove sono 76 i migranti giunti a partire dalla mezzanotte. Arrivano da Egitto, Etiopia e Siria e ai soccorritori hanno detto di essere partiti dalla Libia. Anche per loro, dopo un primo triage sanitario, è stato disposto il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove ieri sono stati condotti i 7 superstiti del naufragio soccorsi a una decina di miglia dalle coste dell’isola dalla Guardia costiera. In serata nella struttura sono giunti anche altri 54 naufraghi, tra cui una donna, partiti da Sfax, in Tunisia. Tre di loro presentavano ustioni e due delle ferite alle braccia. Salgono così a 156 i migranti approdati da ieri sull’isola. Nell’hotspot, dopo i trasferimenti disposti dalla Prefettura di Agrigento d’intesa con il Viminale, restano circa 150 ospiti.