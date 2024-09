Migranti, sei sbarchi in poche ore a Lampedusa

Sei sbarchi con complessivi 228 migranti, nel giro di poche ore, a Lampedusa dove all’hotspot, all’alba, c’erano solo due ospiti. A soccorrere i barchini, con a bordo da un minimo di 16 a un massimo di 92 persone, le motovedette della guardia di finanza, della Capitaneria e dell’assetto Frontex. Quattro i gruppi – composti da 92, 35, 26 e 39 persone – che sono salpati da Zuawara, Tajuoura e Al Khoum in Libia. Tutti gli altri sono partiti da Djerba, Kerkenna, in Tunisia.

La maggior parte dei migranti sbarcati, bengalesi, siriani, pakistani, egiziani, hanno riferito di voler restare in Italia e di voler raggiungere la Germania. Ieri sera, dall’hotspot di contrada Imbriacola, su disposizione della prefettura di Agrigento, erano stati trasferiti 95 ospiti: 57 minori non accompagnati sono stati già sistemati a Villa Sikania a Siculiana, 38 stanno per arrivare a Messina.