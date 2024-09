Milan vs Inter, la storia di un derby che dura da decenni

Quando si parla di storia del calcio italiano, è inevitabile fare riferimento a due società storiche, che hanno scritto pagine indelebili non solo entro i confini nazionali, ma anche all’estero, soprattutto in Champions League. Stiamo inevitabilmente parlando di Milan e Inter, che si sfidano ogni anno in uno dei derby più belli di tutto il panorama calcistico mondiale.

Un po’ tutti i tifosi rossoneri si stanno chiedendo quando potranno tornare ad esultare per la vittoria di un derby, dal momento che sono ben sei le sconfitte di fila che il Milan ha subito. Per gli appassionati di statistiche e di scommesse online, l’ultima vittoria dei rossoneri risale al 3 settembre del 2022 e, come si vede dai pronostici sulla serie A, il derby previsto nel prossimo weekend potrebbe dire ancora male al Milan, dal momento che è l’Inter la grande favorita.

Il primo derby non si scorda mai

Una rivalità che, come si può facilmente intuire, ha delle radici piuttosto lontane nel tempo, dato che si deve andare a guardare addirittura i libri di storia calcistica di più di cent’anni or sono. Il primo derby che si può definire ufficiale venne disputato nel 1909 presso il Campo Milan di Porta Monforte. Una partita in cui ad esultare per la prima volta furono i milanisti, capaci di imporsi per 3-2 in una gara dalle ricche emozioni, mentre un anno dopo fu l’Inter a trionfare con il netto risultato di 5-0.

Il primato di vittorie di fila in un derby

Dando uno sguardo al maggior numero di partite del genere che sono state vinte, è l’Inter a risultare in vantaggio, mentre i rossoneri si trovano leggermente più indietro. In riferimento al numero di derby che sono stati vinti consecutivamente, invece, è bene mettere in evidenza come anche il Milan possa dire la sua.

In effetti, però, è successo più di qualche tempo fa, dal momento che bisogna davvero tornare tanto indietro nel tempo per scovare il periodo d’oro a livello di derby vinti consecutivamente dai rossoneri. Il Milan, infatti, si è aggiudicato ben sei derby di fila nel periodo tra il 5 febbraio del 1911 e il 9 febbraio del 1913. Una striscia che, in realtà, era stata eguagliata anche dal 30 maggio del 1946 fino all’11 aprile di due anni più tardi. Adesso, come detto in precedenza, è arrivato il momento d’oro nerazzurro e il prossimo derby sarà particolarmente importante, visto che la compagine guidata da Simone Inzaghi potrebbe scrivere un’altra pagina di storia sui libri dei record.

La vittoria con il maggior scarto

Se uno degli ultimi derby è finito nettamente a favore dell’Inter, con un 5-1 che i tifosi rossoneri non sono riusciti ancora a digerire, in realtà la vittoria con lo scarto maggiore è del Milan. La data è quella del 2001 e il giorno è l’11 maggio. Si tratta di un derby di campionato che non ha molto da dire per tutte e due le compagini meneghine, dal momento che è stata una stagione davvero pessima per entrambe.

In un’annata dominata dalla Roma, che vinse al fotofinish lo scudetto davanti alla Juventus di Ancelotti, l’Inter terminerà al quinto posto, con soli due punti in più rispetto al Milan, ma i rossoneri hanno una marcia in più. L’Inter di Tardelli sembra entrata in campo frastornata e i rossoneri paiono ovunque: il primo tempo si chiude sul 2-0 grazie alla doppietta di Gianni Comandini, ben assistito da Serginho. Nella seconda frazione i rossoneri si scatenano letteralmente, dal momento che Shevchenko mette a segno una doppietta e a completare la festa, e una giornata tremenda per i tifosi nerazzurri, sono anche i gol di Giunti e dello stesso brasiliano Serginho.