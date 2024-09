Minaccia i genitori che gli negano i soldi per la droga: arrestato

Continue richieste di denaro per comprare la droga e minacce quando il denaro non bastava. L’incubo per una coppia di 55enni era iniziato 8 mesi fa, vittime del figlio 34enne, ormai ostaggio delle sostanze stupefacenti. Stremati dalle continue vessazioni i due genitori hanno deciso di chiedere aiuto ai carabinieri che, giunti nei pressi dell’abitazione della coppia in viale Mario Rapisardi, si sono trovati di fronte l’uomo, con precedenti di polizia, che minacciava di morte madre e padre. “Questa ve la faccio pagare, vi giuro che vi ammazzo, che non la passerete liscia”, urlava loro, tentando di aggredirli incurante della presenza dei militari. Bloccato a fatica e condotto in caserma il 34enne è stato arrestato. Agli investigatori dell’Arma la coppia ha raccontato il calvario che ormai andava avanti da mesi, spiegando che anche quel giorno l’ennesima aggressione era scaturita da una richiesta di denaro per l’acquisto dello stupefacente, a cui i genitori si erano opposti. L’arresto è stato convalidato e l’uomo condotto in carcere.