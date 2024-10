Morto Nicola Farruggio, il cordoglio di Francesco Picarella

E’ morto, stroncato da un infarto, il presidente di Federalberghi Palermo, Nicola Farruggio. Aveva 59 anni. Farruggio era anche vicepresidente vicario di Federalberghi Sicilia e qualche settimana fa aveva aperto un altro albergo, il Mondello Glam Hotel Spa Resort & Terrace. “Ognuno di noi ha un limite nella vita ed arriva per tutti il momento di andare. Per te, Nicola Farruggio, non era sicuramente questo il momento. A scrivere queste parole è Francesco Picarella che continua: “La sua dedizione e il suo impegno instancabile hanno contribuito in modo significativo allo sviluppo e alla crescita dell’ospitalità palermitana. Nicola è stato un leader visionario, sempre pronto a sostenere e innovare per il bene della comunità alberghiera e dell’intera economia locale. La sua assenza lascerà un vuoto profondo, difficile da colmare, ma il suo esempio e i valori che ha trasmesso continueranno a vivere tra tutti noi. Ciao, Nicola, mi mancherai!”