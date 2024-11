Moto, i “Guzzisti di Sicilia” si radunano nella Valle dei Templi

I “Guzzisti di Sicilia” si sono dati appuntamento per il prossimo 1 Dicembre nella Valle dei Templi di Agrigento.

Per gli appassionati del mondo della moto ed in particolare del mitico marchio italiano, leader in tutto il mondo, si tratta di un appuntamento giunto alla quarta edizione.

Il raduno dei “Guzzisti di Sicilia”, avvolge in un’unica bandiera tutti i più importanti e rappresentativi club isolani, riconosciuti ufficialmente dal Moto Guzzi World Club, che pur mantenendo la loro Identità locale, si alleano per testimoniare la fratellanza e l’unione fra gli appassionati della due ruote in generale e delle Guzzi in particolare, e si propone la promozione e la conoscenza del territorio attraverso i viaggi sulle due ruote.

All’appuntamento saranno presenti otto Club ciascuno dei quali porterà il proprio bagaglio di esperienza pluriennale in materia di raduni motociclistici. Si tratta dei “Guzzisti dell’Etna” e le “Aquile dello Ionio” di Catania, “The Bikers Clan” e Aquile delle 5 Torri” di Trapani, le “Aquile aretusee” di Siracusa” e il “Moto Club Le Aquile” e “Guzzi Club Palermo”.

Saranno presenti anche i “Mattinmoto” di Canicattì il cui Presidente, Diego Gioia e tutti i membri del Club, hanno voluto fortemente che l’annuale incontro si svolgesse ad Agrigento.

“Oltre che finalizzata a far conoscere l’immenso patrimonio culturale che la valle rappresenta – spiega il presidente Diego Gioia -, permetterà ai partecipanti di avere a disposizione delle guide per la durata della visita al sito archeologico. Vogliamo unire il mito della Valle con il mito della Moto Guzzi. Ringraziamo il Comune di Agrigento e l’Ente Parco Valle dei Templi per il rilascio del gratuito patrocinio e per la concessione degli spazi per la realizzazione dell’evento” ha concluso.

LA STORIA

La Moto Guzzi, fondata il 15 Marzo 1921 da Vittorio e Giorgio Parodi e gli Amici Carlo Guzzi e Giovanni Ravelli aviatore in memoria del quale venne introdotto nel Logo Moto Guzzi l’Aquila ad Ali spiegate, oltre a rappresentare il Made in Italy nel Mondo, rappresenta la storia del mondo sulle due ruote.

Un secolo di storia del motociclismo che, guardando sempre avanti, ha avuto la capacità di innovare restando fedele ai propri valori e alle proprie tradizioni.

Gli appassionati del Marchio e gli amanti della due ruote potranno ammirare i modelli che hanno fatto la storia della Moto Guzzi ma anche i modelli di recente produzione.

Foto di marcluisoni da Pixabay