Naro, riunificazione tra la la vecchia e la nuova DC: Gino Monaco incontra Gera Destro

Dopo l’accordo stipulato, tra i segretari nazionali Angelo Sandri della DC e Totó Cuffaro della Nuova DC, dove i due segretari nazionali, si impegnano a mettere in atto ogni opportuna iniziativa politica ed organizzativa che favorisca il raggiungimento dell’auspicata riunificazione della Democrazia Cristiana, nella giornata di ieri a Naro, il vice-segretario organizzativo nazionale Gino Monaco della DC ha incontrato la coordinatrice delle donne per il collegio di Licata la Dr.ssa Gera Destro della Nuova DC di Totò Cuffaro, sia per iniziare un percorso volto alla riunificazione ma anche alla collaborazione non solo nazionale ma anche territoriale per il raggiungimento degli obiettivi concordati ieri a Roma, ed inoltre l’incontro ha voluto rafforzare l’impegno sociale e territoriale che i due spendono per la comunità volendo dare un segnale positivo visto l’accordo ieri stipulato in quel della capitale.