Naro tifa il Volo a Sanremo, Brandara: “la canzone è un capolavoro, sosteniamoli”

“…E all’improvviso tu, cadi dal cielo come un capolavoro…Prima di te non c’era niente di buono.” E’ davvero un capolavoro il singolo presentato ieri sul palco del teatro Ariston dal trio Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, quest’anno festeggiano 15 anni di carriera e di lunga amicizia. Il testo è una ballata orchestrale in crescendo che punta tutto sul talento dei tre interpreti e, forse ancora più che in passato, sulla differenza tra le loro vocalità, che si muovono tra la lirica e il pop.

“Parla di un amore universale, di quel sentimento che cresce dentro ognuno di noi a nostra insaputa. E poi arriva il momento in cui vuoi gridarlo al mondo. Al primo ascolto sai già a chi vorresti dedicarlo”, dice Piero Barone.

E dalla città del barocco, Naro, città che ha dato i natali a Piero Barone, è il primo cittadino Maria Grazia Brandara a lanciare un messaggio a tutti i cittadini e a fare il tifo per il trio: “La canzone è un capolavoro e dobbiamo sostenere tutti quanti questi ragazzi al televoto”.

ll trio sarà ospite a Catania l’11 luglio alla Villa Bellini per la rassegna Sotto il Vulcano Fest e il 13 luglio Il Volo sarà al Velodromo P. Borsellino di Palermo all’interno della kermesse Dream pop fest, in collaborazione con il Comune di Palermo.