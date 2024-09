Nascondeva droga in casa, spacciatore arrestato grazie all’app “YouPol”

Ancora una volta la collaborazione tra Polizia di Stato e cittadini ha permesso di far emergere e contrastare un fenomeno di illegalità, in questo caso legato allo spaccio di droga. Infatti, grazie alla segnalazione di un cittadino tramite l’applicazione “YouPol”, gli agenti della squadra Volanti della Questura di Catania hanno individuato uno spacciatore che nascondeva in casa sostanze stupefacenti.

Una volta raccolta la segnalazione, i poliziotti hanno monitorato l’abitazione sospetta, per poi eseguire una perquisizione coadiuvati dalla squadra dei cinofili della Questura, ritenendo assai probabile la presenza di un’attività di spaccio.

Ad aprire la porta di casa è stato un giovane di 23 anni che ha mostrato non poche resistenze a far accedere i poliziotti nell’appartamento dal cui interno proveniva un forte ed inequivocabile odore di sostanza stupefacente. Una volta dentro, gli agenti hanno condotto una minuziosa attività di ricerca, perquisendo i diversi ambienti della casa, ritrovando così oltre 50 grammi di hashish, nascosta nell’intercapedine della parte inferiore del tavolo della sala da pranzo e pronta per essere suddivisa in dosi per la successiva cessione. Infatti, durante la perquisizione è stato ritrovato anche diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga e un bilancino elettronico con tracce di hashish.

Il 23enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del PM di turno, che ha convalidato l’arresto, è stata disposta nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari.