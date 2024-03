Palma di Montechiaro, sopralluoghi tra il Calvario e il Castello Chiaramonte

Due importanti sopralluoghi sono stati effettuati a Palma di Montechiaro dal Sovrintendente ai Beni culturali di Agrigento, Vincenzo Rinaldi con alcuni tecnici e funzionari, accompagnati per l’ occasione dal sindaco della città del Gattopardo, Stefano Castellino e dai responsabili dell’ Ufficio tecnico, Lillo Inguanta e Salvatore Di Vincenzo. Il primo sopralluogo è stato effettuato al Calvario che sarà oggetto di restauro a breve ed il secondo al Castello Chiaramonte per valutare lo stato delle cose e programmare un intervento risolutivo per riportare anche il Castello, unico castello Chiaramontano sul mare, all’antico splendore.

“La sinergia tra le Istituzioni – dice il sindaco Stefano Castellino – è fondamentale ed indispensabile per migliorare la nostra meravigliosa Terra”.