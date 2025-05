Poste, attivi i primi Locker in due Comuni della provincia di Agrigento 

Con il commercio online diventato una consuetudine, ricevere un pacco è ormai un’esigenza quotidiana diffusa anche per le famiglie siciliane. Sempre di più, nell’ottica di ampliare l’offerta di punti di ritiro e di consegna, consentendo allo stesso tempo di scegliere in autonomia il momento in cui effettuare le spedizioni e/o ricezioni, anche in provincia di Agrigento sono stati installati i primi due locker da Locker Italia, la Joint Venture per l’ecommerce costituita da Poste Italiane e DHL eCommerce.

I due punti, parte di un programma di ulteriori installazioni sul territorio, si trovano a Sciacca e a Raffadali, rispettivamente in via Alcide De Gasperi 8 e in via Porta Agrigento 134.

I locker consentiranno, grazie alla loro capillarità e tecnologia, di migliorare ulteriormente la qualità dei servizi a supporto dell’e-commerce, rendendo ancora più semplici e comode le operazioni di spedizione e ritiro pacchi per chi acquista online.

I moderni e tecnologi armadietti automatizzati, che funzionano in modalità self, sono facili da utilizzare grazie ad uno schermo dalla grafica chiara e intuitiva e saranno collocati in modo strategico nelle varie località, offrendo il massimo della convenienza ai cittadini. I locker della provincia di Agrigento sono tra i primi della Sicilia e fanno parte dei 10mila che saranno attivati su tutto il territorio nazionale.

“L’attività di recapito si arricchisce di nuovi punti e nuovi alleati, a supporto del nostro lavoro e a vantaggio dei clienti. I cittadini da oggi potranno contare su maggiore capillarità e ulteriori servizi evoluti, che nel tempo saranno sempre più presenti”, dichiarano dalla sede logistica aziendale di Sciacca, tra i centri di distribuzione di Poste Italiane coinvolti nella gestione della corrispondenza che transita dai nuovi locker.

Per ritirare in un locker basta inserire il codice oppure scansionare il qr-code ricevuti via sms/email. Per la spedizione, invece, basterà passare sul lettore il codice a barre o inserire il codice della lettera di vettura per l’apertura della cella corrispondente e l’inserimento del pacco.

La collaborazione strategica tra Poste Italiane e Gruppo DHL permetterà di rafforzare la capillarità dei servizi legati alla logistica, facilitando al tempo stesso la crescita dell’ecommerce con particolare attenzione alla sostenibilità.