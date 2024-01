Qualità dell’aria a Licata, l’Arpa: “nesssun problema per il centro abitato”

Sono proseguite per tutta la nottata le operazioni di spegnimento dell’incendio al centro di stoccaggio Omnia di contrada Piano Bugiades. Il lavoro incessante dei Vigili del Fuoco di terra è supportato dalle attività aeree, con all’opera un canadair nella giornata di ieri (mercoledì 24 gennaio) e di un elicottero “Drago 142” – in servizio presso il Reparto Volo di Catania – intervenuto nella mattinata di oggi. Le scuole di ogni grado resteranno chiuse fino a sabato 27 sabato. “Si ringraziano di cuore tutti coloro che ormai da giorni lavorano incessamente con tutte le proprie forze”, dice il sindaco Angelo Balsamo. Intanto questa mattina sono arrivati i dati Arpa sulla qualità d’aria; dai dati risulta che “solo per quanto riguarda il benzene, dati fuori norma per le immediate vicinanze del rogo. Nessun problema per il centro abitato”.