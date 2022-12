Quattro rapine in pochi mesi: arrestato

Avrebbe messo a segno numerosi furti in diversi esercizi commerciali. Quattro colpi in pochi mesi. Adesso per l’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Termini Imerese con le prescrizioni di non uscire dalla propria abitazione in determinati orari della giornata, sono scattate le manette. La Polizia di Stato ha eseguito a suo carico un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. L’aggravamento della misura, disposto dal gip di Termini Imerese, arriva al termine di una serrata indagine che ha fatto luce su un furto in abitazione commesso lo scorso 24 ottobre e di cui l’uomo sarebbe l’autore. Dopo aver danneggiato l’infisso di una finestra, l’indagato si sarebbe intrufolato in casa portando via vari oggetti. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto parte del bottino, che è stato posto sotto sequestro in attesa di restituirlo al legittimo proprietario.