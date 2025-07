Raid nel vigneto di un imprenditore canicattinese, indagini 

Ancora un danneggiamento nelle campagne dell’agrigentino. Ignoti malviventi hanno preso di mira un vigneto di proprietà di un cinquantacinquenne imprenditore agricolo di Canicattì tagliando i tiranti del tendone con all’interno quasi 200 piante di uva da tavola. Il raid è avvenuto in contrada San Marco, in territorio di Naro. A fare la scoperta è stato il proprietario del fondo agricolo.

L’uomo ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Il danno è ancora in corso di quantificazione ma riguarderebbe soltanto il tendono e non le piante. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi: dall’avvertimento alla vendetta personale.