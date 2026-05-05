Inner Wheel, Agrigento e Gela rinnovano il loro legame millenario nel segno dell’amicizia

In un’atmosfera di profonda commozione e autentica sorellanza, l’Inner Wheel Club di Agrigento, domenica 3 maggio scorso, è stato ospite del Club di Gela per il “Contatto di Ritorno”, un evento che ha suggellato un legame che affonda le radici nella storia più antica della Sicilia. L’incontro non è stato soltanto un momento formale tra club service, ma la celebrazione di un’eredità storica comune. Come ricordato durante la giornata, è lo storico Tucidide a narrare nel VI Libro delle sue “Storie” come furono proprio i coloni di Gela, guidati da Aristinoo e Pistilo, a fondare l’antica Akragas nel 581 a.C. Quel “filo invisibile” che unisce le due città da millenni si è trasformato oggi in un ponte solidissimo di armonia e comunione d’intenti tra le socie dei due Club.

La delegazione agrigentina, guidata dalla Presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro, è stata accolta con estremo calore e raffinata eleganza dalla Presidente del Club di Gela, Maria Grazia Mauro, e dalle socie gelesi. Dopo una passeggiata suggestiva tra le eccellenze archeologiche e i vicoli del centro storico — riscoprendo l’anima di una città custode di tesori millenari — si è svolta la cerimonia ufficiale del Contatto. L’evento ha acquisito un particolare rilievo istituzionale grazie alla partecipazione di Gisella Lo Bello, District Chairman ai Servizi Internazionali, che ha sottolineato il valore della cooperazione e del servizio oltre i confini locali.

“Quando le donne condividono gioia e ideali, producono una luce così forte da non temere alcuna ombra” è stato il commento della Presidente Patrizia Di Giovanni Vitellaro che, a margine dell’incontro ha espresso profonda gratitudine per l’accoglienza ricevuta: “Torniamo ad Agrigento con il cuore colmo di gioia. Un ringraziamento speciale va alla Presidente Maria Grazia Mauro per la sensibilità e la dedizione con cui ha curato ogni dettaglio di questa ‘festa dell’amicizia’. È l’inizio di un meraviglioso percorso che continueremo a tracciare insieme.” L’evento si è concluso con il rinnovo dell’impegno comune a operare sul territorio con la sensibilità e la forza che contraddistinguono l’universo Inner Wheel, promuovendo cultura, solidarietà e rispetto reciproco.