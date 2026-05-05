Rifiuti abbandonati in via Imera, il Comitato “Futuro Nazionale”: “Intervenite subito”

Ad Agrigento rifiuti abbandonati in via Imera 280. Da giorni ormai sacchi di rifiuti, di ogni tipo, giacciono ai margine della strada. Una cartolina indecorosa e un danno non solo all’ambiente ma anche alla salute dei cittadini. L’amministrazione condominiale è pronta a consegnare i filmati delle telecamere per identificare i responsabili dell’abbandono illecito.

“Via Imera non può diventare la discarica della città. Studenti e residenti camminano ogni giorno tra rifiuti ed esalazioni nauseabonde. È inaccettabile”, denuncia il Comitato Costituente Agrigento – 189 Futuro Nazionale, tramite il referente Manuel Gianco Samaritano, che chiama alle proprie responsabilità il Sindaco Miccichè, l’Ufficio Ecologia e Decoro Urbano, la Polizia Locale, l’ASP – Servizio Igiene. Chiediamo la bonifica urgente dell’area da parte del Comune; la verifica igienico sanitaria da parte dell’ASP e del Nucleo Ambientale. Non arretreremo di un passo finché via Imera non sarà restituita alla decenza”, conclude Samaritano.