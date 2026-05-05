Usa carta di credito rubata per fare acquisti, condannato quarantenne 

Un anno di reclusione per avere utilizzato una carta di credito risultata rubata ad una dipendente di un’impresa di pulizie. Lo ha stabilito il giudice del tribunale di Agrigento, Manfredi Coffari, nei confronti di Salvatore Salamone, quarantenne agrigentino.

L’imputato, difeso dall’avvocato Monica Malogioglio, era finito a processo con l’accusa di furto e indebito utilizzo di carte di credito. Il pm, al termine della requisitoria, aveva chiesto la condanna a due anni di reclusione.

L’uomo venne ripreso da alcune telecamere di sorveglianza mentre utilizzava la carta di credito che era stata sottratta alla donna in un locale pubblico. La difesa ha sostenuto che se la prova dell’uso del bancomat era indiscutibile altrettanto non poteva dirsi della responsabilità del quarantenne con riferimento alla sparizione della borsetta.